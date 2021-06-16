周三意大利在歐國盃A組第二輪賽事，面對急需要搶分的瑞士，意軍未有讓冷門戰果出現，最終憑文路爾盧卡迪利上下半場各入一球，加上恩莫比尼錦上添花，以3:0輕取對手提早晉級。其實今場比賽除了開賽頭幾分鐘之外，意大利已經展示出自己想取勝的決心，而且靠着出色的反搶能力令到瑞士難以策動反擊。已經提前出線的意大利，絕對有力挑戰今屆歐國盃冠軍的寶座。

自從2018年在雲杜拿帶領下無緣世界盃之後，本來以為球隊會跌入一段黑暗期，怎料由文仙尼執掌帥任之後，意國的反彈速度亦相當快。挾着各項賽事已經錄得9連勝的意大利，賽前當然少不免大聲唱國歌的環節，而且意國更將這股熱血帶到了開賽後的表現。上半場哨聲一響意大利眾將已經透過跑動去顯示出球隊要取勝的決心，每當瑞士在後場控球時，意大利的中前場球員的逼搶程度，令對手根本無法在後場組織攻勢。由文仙尼帶領的這支意大利，踢法非常兇悍，與以往的意軍已經完全不同，而且每位球員在每次進攻都「搏到盡」，從這一點就已經看得出意大利與瑞士的分別。

由基亞連尼在19分鐘頂入第一球之前，其實意大利在場面上已經佔盡優勢，就連上場對陣威爾斯非常耀眼的比列安保路，面對意大利的防線即使有一對一的機會，但也沒有如上仗般不斷突破，似是已經被意大利眾將的氣勢嚇倒。另外今場意大利面對瑞士的防守，不斷靠恩斯治尼及杜文尼高貝拉迪移入中路，再靠兩邊閘位壓上去拉扯對方的防線，從文路爾盧卡迪利的入球就可見，盧卡迪利先在後場送出一記長傳予貝拉迪後自己立即上前，然後接應後者的傳中撞入，入球過程一氣呵成，而且領先之後的意軍依然未有放軟手腳，繼續不斷壓逼以及進攻，這是以往球隊從來沒有的因素。至於為球隊先開紀錄的盧卡迪利，很明顯這個入球為此子帶來不少信心，在下半場的第二個入球亦等同將瑞士判了死刑。

假如被問到歐國盃開賽之前看好哪支球隊奪冠，相信有不少球迷的心水也是法國以及比利時，甚少人會提起意大利三個字。不過筆者就認為文仙尼帶領的這支意大利，在外圍賽時候豪取10連勝並非偶然，當然同組的對手只有芬蘭以及希臘等實力不算強的隊伍，不過從最近兩場的分組賽皆大勝3:0可見，意大利的實力已經今非昔比，可以看得出文仙尼的執教功力，已經成功將這支意軍打造成難以擊敗的球隊。只不過唯一隱憂是在密集的賽程當中，今場就已經先有老將基亞連尼因傷退下火線，以現時意大利這種高壓逼搶的踢法，未知在體力上能否支撐到最後。

文：王杰

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