2019那年,我們走了很多路。走了30年,利物浦直至19/20那季才再次登頂、再次贏得英超冠軍。我從那裏走來?對,從1989……那屆。那屆之後,利物浦間中抬頭、大部份時間低頭或埋頭,一直默默walk on、walk on、with hope in your heart、and you’ll never walk alone 30年,直至19/20那季才光復晏菲路。

從2019起,我們再一起走了兩年。這兩年,面目全非。利物浦變了樣,中堅配搭變了樣。防守中路短期看來變弱,對家表面變強大,防守己方變難捱。同時,球隊變青春、變有生氣、變更多組合。既然我們從1989走了30年,2019後這2年算甚麼?回頭一看,still standing。

假如將來沒有香港隊(儘管這不大可能發生,因為永遠偉大、光明、正確的國於FIFA這醜陋的金權政治鬥獸場需要香港、澳門與台灣建制把持的那三張票),我們對香港……隊的愛,仍是不可能被磨滅。即使香港隊被連根拔起、香港不准球迷叫香港人加油、甚至以後沒有香港隊的比賽,但就算在這樣社會,那些不放棄以足球及體育為抱負,以各種各樣的方式力圖獨立思考、發表意見,甚至組織起來的球迷還是有的,「因為那是他們一種過磊落真誠生活的嘗試」。有這些球迷存在並努力奮鬥是很重要、很有價值的。哈維爾如是說。好似係,除非唔係。在球市最壞的情況下,球迷如何活在真實之中踢好呢場波,那是每位球迷必須經歷的撫心自問。廣大球迷仍是會開花,因為球場不止維園。今天世上所有地方,walk on,walk on。

丹尼爾 體育主持

周四見報