恭喜意大利，成為今屆歐國盃決賽周，首支晉級16強的球隊。

相信在香港有不少支持者的藍戰士，過去十多二十年經歷過起起跌跌，四年前世盃外附加賽被瑞典淘汰，60年來首支無緣世盃決賽周；更經典的低潮，相信是04年歐國盃分組賽，進入最後一輪賽事意大利在積分榜落後予北歐雙雄瑞典與丹麥，當時意大利在小組煞科戰會與包尾已提早確定出局的保加利亞交手，各有4分在手的丹麥與瑞典則正面交手。根據形勢，如果瑞丹踢成2:2平手，意大利哪怕贏保加利亞100球還是要出局，結果這「默契球」真的出現，瑞典與丹麥各二言和，意大利靠補時階段入波以2:1擊敗保加利亞，最終3隊同得5分情況下，藍戰士黯然出局。

被「2:2默契球」整死

在04年歐國盃之前，不得不提還有02世盃決賽周，意大利在16強面對東道主之一南韓，執法球證摩蘭奴「出色」的表現成為焦點，藍戰士一而再受到爭議性不利判決下，最終爆冷輸波，加時失守以1:2落敗出局。有時候，可能無論如何努力都無法改變結果。04歐國盃後，部份主力如前鋒韋利、中場費奧利與門將托度等便告別大賽，但一次失敗也可以是下次成功的肥料，兩年後的意大利在被看淡的情況下，於06年世盃決賽周越戰越勇最後在決賽擊敗法國，重奪世盃冠軍。運動賽場上，確實有很多振奮人心奇蹟般的大逆轉，如05年歐聯決賽「伊斯坦堡奇蹟」利物浦在半場落後0:3下神奇追平AC米蘭，再在互射12碼擊敗對手封王；然而更多見到的是失望與悲傷，如何走過失落，堅持自己的信念才是最重要，哪怕最終不能親身走到最後去到冠軍目標，你的信念能夠令其他人感受到並得以成長，這也是一種成功。

無緣18年世盃決賽周，意大利重新上路，新帥文仙尼帶領球隊重新上路，幾年來徵召過大量球員試陣，當中大部份是來自各意甲球會，對不少球迷來說是相當陌生，走對了路，變革亦慢慢見到成效，走出復興之路，在今屆歐國盃再次綻放光芒。儘管兩場3:0大勝提早出線16強，意大利最終又會走得多遠還是未知之數，努力後迎來失敗，在下一條路堅持信念走下去才是最重要。

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