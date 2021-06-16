衞冕的葡萄牙周二歐國盃F組首輪以3:0大勝匈牙利，梅開二度的基斯坦奴朗拿度（C朗）更打破多個紀錄。但賽前記者會上他拿開桌上兩瓶可樂，並呼籲球迷多喝水，就間接令可口可樂股價一度下跌，相信這間公司真的「多謝」C朗不少。

C朗的一句「多喝水」除在社交媒體瘋傳，更巧合地令可口可樂公司股價下跌，據英媒周二報道，該公司股價在記者會前為56.10美元，雖然同時有其他消息波動，但其股價於記招後即下降至55.22美元，跌了1.6%；公司市價亦由2,420億美元直插至2,380億美元，蒸發了約40億美元。

事件後，可口可樂周二發表聲明表示：「每個人都有自己的飲用習慣，每個人對飲品都有不同的味道要求和需要，我們亦在記者會上為教練和球員同時準備了多種飲品，其中包括了水。」這又難怪C朗，雖然他已經36歲，但生活和飲食習慣上仍然非常自律和健康，亦是他能保持極高水平競技狀態的原因之一。

至於法國球星保羅普巴在周二的賽後記者會上亦都有樣學樣，不過他拿走的卻是賽事贊助商的啤酒（下圖）。當時桌上除了可樂和水外，還有一支歐國盃贊助商的啤酒。已在2019年成為了穆斯林信徒的普巴，見狀就將啤酒放在地上，事關酒類飲品對穆斯林而言亦是禁忌之一，相信普巴的舉動可能不想為啤酒贊助商賣廣告吧。

文：華弟