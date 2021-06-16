【綜合美國外電】NBA周二公佈20/21球季最佳陣容，入選一隊包括有今季得分王史堤芬居里（Stephen Curry）、常規賽MVP祖傑（Nikola Jokic）和小馬新星當錫（Luka Doncic）等等，而未能帶領湖人衞冕的勒邦占士（LeBron James）則宣告落選，只能入選二隊。

今季表現最出色的五位球員會被選入NBA最佳陣容一隊，常規賽場均獲32分成為得分王的咖喱仔，再以42.1％三分命中率贏得常規賽三分王，更獨力領勇士打入附加賽，生涯第4次入選1隊陣容當之無愧。而帶領金塊闖進季後賽次圈的常規賽MVP祖傑，季後賽場均奪29.8分和11.6籃板，全能表現獲得肯定。今年是他生涯第2次入選1隊，並連續三年入選最佳陣容。另外入選的三位球員還有小馬新星當錫、公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）和快艇球星尼納特（Kawhi Leonard）。

占士名字僅出現在二隊陣容，與拓荒者控衞尼拉特（Damian Lillard）、太陽「神控衞」基斯保羅（Chris Paul、CP3）、76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）和紐約人前鋒蘭度爾（Julius Randle）一同入選。

CP3疑中招或缺席西決

至於擁有三星戰將的網隊，在夏登（James Harden）、K艾榮（Kyrie Irving）及杜蘭特（Kevin Durant）經常受傷下影響表現，最終只有Ｋ艾榮入選三隊。而網隊在周二東岸次圈G5，憑住杜蘭特單天保至尊，打足48分鐘交「超級三雙」49分17籃板和10助攻，帶一直落後的網隊反勝公鹿114:108，領先場數3:2，晉級東決在望。

另外，據The Athletic報道，太陽控衞基斯保羅疑似患了新冠肺炎或曾跟確診者有接觸，按NBA管理疫情的規定需要隔離，暫時無限期停賽，或可能無法在西岸決賽上陣。