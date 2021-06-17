威爾斯球星加里夫巴利於周三對土耳其的歐國盃B組次戰八面玲瓏，奉獻兩助攻帶領球隊以2:0勝出，但在比賽中卻射失12碼，隊友艾朗藍斯賽後就開玩笑說，下場要從對方手中搶回操刀權。

巴利對土耳其一仗踢出代表作，賽後當選歐洲足協官方頒發的本場比賽之星（最佳球員），除了助攻給藍斯和泰拿羅拔斯各入一球外，報道還指他是自1980年有數據統計開始，首位單場歐國盃創造出5次入球機會的球員，連前皇家馬德里主帥施丹、費高、史奈達及伯金等名將，以往在歐國盃也最多只單場錄得3次創造機會。而且，他在比賽中還有5腳射門，傳球成功率達83%，而且在防守上與地面對抗、解圍、攔截等各方面都有貢獻，可謂全場滿天飛。

不過，巴利卻在60分鐘操刀12碼時一飛衝天，無法帶來入球可說是美中不足。藍斯賽後就打趣說：「他嘗試射入最高的桶子裏，或許我從現在起可以再射12碼了。」

至於巴利就表示自己與藍斯間默契十足：「他已經好幾次這樣入楔，我們在早期出道時，就經常這樣合作。」

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