今年的季後賽，毫無疑問，是屬於健康的一隊。

NBA歷史上，從未試過有一季的季後賽，有如此多的星級傷兵。包括湖人的Anthony Davis、塞爾特人的Jaylen Brown、網隊的Kyrie Irving和James Harden、爵士的Mike Conley和Donovan Mitchell、76人的Joel Embiid，新增的快艇主力Kawhi Leonard，若把因防疫規定的Chris Paul也計進去，總共有9個明星球員曾缺席季後賽，還未計在季後賽開打前受傷的如Jamal Murray，或是有些受傷後繼續堅持落場的球員，要是哪隊沒有傷兵，可以說，已手執半隻杯耳。

東西岸季後賽已來到四強階段，八支球隊，都有傷兵，可是這不代表他們會舉手投降。最難調整的，肯定是快艇，因為沒有了Kawhi的高效率表現，同樣受過重創的Paul George將要站出來帶領全隊，結果之前不時被嘲為underated的PG，終於開啟更強大的Playoff P梗式，以37分、16籃板和5次助攻，成了球隊的定海神針，控球、入楔、中距、分波，防守，以穩定的罰球，讓快艇始終保持領先。

面對逆境，一個人的力量當然不足夠，今仗推上正選的Terance Mann，貢獻不止是13分、2籃板、2助攻和2次偷波，而是不服輸的鬥志和帶起全隊的活力，令球隊在客場的不利環境，仍能取得勝利。其他隊友也打出最好的一仗，Marcus Morris Sr.有內有外，25分是全隊次高；Reggie Jackson繼續此系列的高水準，遠射和幫忙控球，令PG有時間稍息；之前未有機會上陣的Rajon Rondo，不再坐場邊指揮戰術，而是落場幫忙控制節奏，雖一分未得，但帶領一班二隊，穩住軍心，Nicolas Batum的防守，也要記一功。

爵士同樣受傷兵困擾，Mike Conley仍未能上陣，Spida本身的足踝傷勢也未全好，可是處身逆境，最忌心浮氣躁，上半場爵士的三分逢射必有，56.7%入了17球，滿以為勝利在望，但快艇毫不退縮，下半場的防守令爵士的三分變成射24中3，只得12.5%，更致命是第四節的1分40秒，當時落後106:113的爵士，由Spida運球上前場，在29呎的位置，他希望以一記hero ball來追近，結果大針出了底線，士氣也跌到谷底，終於讓快艇作客偷下一勝。

鷹隊今日也處於絕境，在一度落後26分下，一步一步追上，最後一節驚人地射入40分，完成逆轉。在下半場，76人只有Joel Embiid和Seth Curry能夠射入籃，兩人就算合計攻入38分，仍未能保住勝果；當你看到比賽的過程，可能覺得難以置信，但Doc Rivers換人和戰術上的保守，另一主將Tobias Harris的不振，加上最後全隊都喪失信心，結果主場慘敗。在最後的4:23秒，76人仍領先102:94，當時勝出的機率，高達97.5%，可是未能維持到尾。Jojo在第四節中段一次企圖封波後，落地甚為痛苦，之後表現明顯受傷影響，幾球都寧願拉出外線，令76人少了個最大的進攻點。最重要是Nate McMillan當機立斷，不斷包夾Seth Curry，令整支76人頓時死火。

快艇賽前被所有人睇死，鷹隊落後26分時支持他們的球迷也開始絕望，但他們從沒有放棄，結果讓世人都大跌眼鏡。

勝利不會從天掉下來，在落後的不利形勢，在陷於絕望的氣氛之間，只有戰到最後的人，方可獲勝利之神的眷顧。快艇和鷹隊，用鬥志告訴世人，一日未完場，一日也不可認輸，如果放棄，那永遠都看不到希望。鷹隊將帥賽後的一番話，可與大家共勉：「我知道我們要奮戰下去，而且相當迫切。最重要是，不可放棄。」「無論比分幾多，都要戰到最後；我們對每一隊員都有信心，也為這支球隊感到驕傲。」

你還有放棄的理由嗎？

文：仙道彬

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