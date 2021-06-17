今晚3場歐國盃比賽的盤口，截至下午5點為止都和初盤一樣沒有變，C組的荷蘭和烏克蘭都分別讓奧地利及北馬其頓半/一，而B組的比利時就作客讓丹麥平/半。不過，烏克蘭與荷蘭開上盤的賠率比初盤時冷，比利時則懷疑因讓平/半，對方又沒有基斯甸艾歷臣坐鎮，稍比初盤熱。

烏克蘭vs北馬其頓

初盤

烏克蘭讓半/一

主勝：1.92倍

客勝：1.84倍

現時盤口*

烏克蘭讓半/一

主勝：1.96倍

客勝：1.88倍

*截至今日5:00pm

丹麥vs比利時

初盤

丹麥受讓平/半

主勝：2.02倍

客勝：1.76倍

現時盤口*

丹麥受讓平/半

主勝：2.12倍

客勝：1.75倍

*截至今日5:00pm

荷蘭vs奧地利

初盤

荷蘭讓半/一

主勝：1.69倍

客勝：2.12倍

現時盤口*

荷蘭讓半/一

主勝：1.72倍

客勝：2.17倍

*截至今日5:00pm

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