英格蘭周五晚在歐國盃D組再登場，乘小勝克羅地亞的餘威出戰蘇格蘭，牌面確實佔優，但上場整體表現不似預期，預期此戰只小勝，以保躋身次圈。

D組首輪，焦點戰是英格蘭對克羅地亞，佔主場之利的英軍開賽初段便主動壓迫，這亦是英軍全場表現最佳時段，其餘時間未見特別，個別球員似乎未完全投入這次大賽，當中比較明顯是隊長哈利卡尼，未知是否因轉會問題，還是狀態未足，發揮在水平以下，而中場加雲菲臘斯交出助攻之餘，全場助攻助守，是英軍最搶鏡一員。

蘇格蘭上場主場出擊迎戰捷克，球隊上下背負球迷極大期望，可是球員似乎未能處理好心理壓力，太心急於爭取入球，處理最後一腳欠佳，有機會又未能把握，越踢越急，加上捷克守門員華斯歷克表現神勇，蘇格蘭淨吞對方雙蛋；為保出線機會，此戰不容有失，可是對手英格蘭整體實力明顯勝一籌，加上有主場之助，如能減少失球已算接受。

克羅地亞上場不敵英軍，而失守後即取回主導賽，可惜未能將攻勢轉化為入球，組織力仍可信。捷克將以防反踢法搶分，效力利華古遜的中鋒柏德列舒希克將成克羅地亞防線心腹大患，惟論級數及質素，克軍是技勝一籌。

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