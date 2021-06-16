香港足球代表隊周三凌晨出戰世界盃外圍賽亞洲區次圈最後一場賽事，對有主場之利的巴林，在下半場連失四球下，最終以0:4落敗，本以為需要轉戰亞盃外附加賽，但其後確認獲亞盃外第三圈資格（見另文）。

港足今仗有效力東方龍獅的入籍兵基頓首獲「喼帽」，與艾里奧鎮守中路；麥柏倫以余煒廉串演右閘，中場續以羅拔圖、迪高和隊長黃洋正選上陣。有主場之利的巴林控制大局，但面對港足嚴密的防守，沒有製造太多威脅，反而港足在上半場有兩次入球機會，先在16分鐘左路界外球，陳晉一擲入禁區，艾里奧用胸口回傳，迪高抽射高出；29分鐘，安永佳在禁區內無人看管下施射被巴林門將托出底線。巴林在35分鐘乘港足左路防守現缺口，傳中後頭槌頂入，但越位在先，港足半場與巴林踢成0:0。

投訴過激領紅

易邊後巴林攻勢變得直接，戰至49分鐘，巴林右路傳中，迪亞薩伊在余煒廉力壓下攻門，葉鴻輝飛身救出後，再撲出巴林球員的近射，但迪亞薩伊在多名港足球員之間補中，港足落後0:1。五分鐘後，港足隊長黃洋被指禁區內犯規，巴林前鋒哈森射入12碼領先至2:0。港足之後換入曾錦濤、鍾偉強及夏志明力圖收復失地，但成效不大。70分鐘，港足右路防守出現空位，哈森接應左路傳中射中內柱彈出，皮球再彈中葉鴻輝入網，賽會計算為哈森入球。完場前球證再指陳晉一禁區內犯規，港足主教練麥柏倫因投訴過激領紅被逐，巴林的12碼由伊斯美哈辛射入，最終港足以0:4落敗。

主教練麥柏倫賽後表示：「上半場做得很好，我們知道巴林的踢法，防守得很好，而且反擊有威脅，如多點運氣可取得入球。球員已盡全力，對他們的投入感高興。下半場的表現是失望的，這是學習的過程，但整體而言球隊表現不錯。」

將約滿返芬蘭

對於易邊後港隊表現大失水準，麥柏倫表示：「港超聯是個節奏比國際賽慢很多的聯賽，不止體能上，還有心理上，到國際賽層面，就會受到懲罰。」被問到門將葉鴻輝和整條防線的表現時，麥帥指葉鴻輝有多次精采撲救，但因港府防疫措施下，長時間欠集訓和比賽，球員已盡力：「我們守規矩，所以沒進步，面對一直有比賽的球隊就很難。然而，我們有一班心態很好的球員。」麥柏倫與港足的合約將屆滿，他會先回祖家芬蘭休息，未知能否續約。

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