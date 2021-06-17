丹麥中場基斯甸艾歷臣上周六在對芬蘭的歐洲國家盃分組賽，戰至上半場比賽尾段，在準備接應界外球時忽然倒下，經心肺復蘇法後恢復意識，送院後情況已轉為穩定。有傳媒就發現，原來當日有份在球場上搶救艾歷臣的醫生保臣及安達斯保臣兄弟，年輕時都曾是職業羽毛球手。

英國《太陽報》指，保臣兄弟從醫之前，其實都是職業羽毛球手，當中安達斯保臣的男單世界排名，更一度高踞第三位。他倆在掛拍後，於04年加入丹麥球會哥本哈根擔任隊醫，而保臣在19年開始更同時為丹麥國家隊工作。至於安達斯保臣雖然並未受聘於國家隊，令今場卻是歐洲足協聘請的獨立駐場醫生。

保臣早前曾在記者會上，透露當日在球場上搶救艾歷臣的細節，並證實該名29歲中場曾經歷心臟驟停，命懸一線。「他已經『走了』。我們做了心肺復蘇，這是心臟驟停。我們距離失去他有多接近？我不知道，但我們在使用了一次除顫器後將他救回，相當快。」保臣說。「我不是心臟病專家，所以詳情我會留給醫院的專家。」

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