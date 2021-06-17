快艇周三雖有尼納特（Kawhi Leonard）因右膝傷缺陣，但在保羅佐治（Paul George）攻入全場最高37分、搶下個人季後賽新高的16籃板及助攻5次帶領下，作客仍然以119:111力挫爵士，在NBA季後賽西岸次圈取得三連勝，總場數反超成3:2。快艇有機會成為第一支在同一季的NBA季後賽中，多於一次在落後0:2下後來居上過關的球隊，Game 6周五將於洛杉磯進行。

常規賽「一哥」爵士今戰上場射入了17球三分，三分球命中率達58.6%下，完半場以65:60領先快艇。然而，爵士在第三節10次射三分全部不入，單節只攻入了18分，只有取得13分及7籃板的中鋒高拔（Rudy Gobert）表現對辦，第三節一開始便打出一段17:5攻勢的快艇，在該節最多領先10分之下，完成第三節領前爵士92:83，第四節在一路領先下最終以8分之差戰勝爵士。

快艇今場投籃命中率有51.2%，三分命中率為40%（40投16中），在馬卡斯莫里士（Marcus Morris）及列治積遜（Reggie Jackson）分別攻入25和22分，曼恩（Terance Mann）亦有13分進賬下，成功力挫爵士。第一節射入隊史最多10球三分的爵士，雖然有B保丹奴域（Bojan Bogandovic）三分球17投9中、全場攻入32分，米曹（Donovan Mitchell）亦攻入21分及高拔貢獻17分和11籃板，但投籃命中率（45%）及三分命中率（37%）俱不及快艇，在全隊共有六人得分雙位下仍然告負，在西岸次圈遭遇三連敗。

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