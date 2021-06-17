陣完簡評：失去了主將艾歷臣的丹麥，今仗面對比利時仍然希望搶分，排出4-3-3主攻陣式，尢素夫保臣、巴夫韋迪及取代艾歷臣的丹斯加特組成三叉戟攻堅；比利時方面，右閘用上去仗後備入替表現出色的梅尼亞，中場核心奇雲迪布尼重返後備席。

丹麥正選陣容

門將：卡斯柏舒米高

後衞：安達斯基斯坦臣、卡積亞、維斯達加特、米希利

中場：丹尼爾華斯、賀積查治、湯馬士迪蘭尼

前鋒：尢素夫保臣、丹斯加特、巴夫韋迪

比利時正選陣容

門將：泰拔高爾圖斯

後衞：艾達韋列特、積臣丹拿雅、維頓漢

中場：梅尼亞、泰利文斯、丹當斯卡、杜根夏薩特

前鋒：梅頓斯、盧卡古、恩歷克卡拉斯高

周四歐國盃上演B組分組賽，其中佔主場之利的丹麥，迎戰世界排名第一的比利時。丹麥上仗鬥芬蘭時發生了主將艾歷臣險死事件，球隊上下情緒明顯受到影響下，爆冷以0:1不敵芬蘭，今仗面對實力比自己更強的比利時，丹麥一眾球員能否及時振作，將成為他們今屆能否出線的關鍵。

丹麥 vs 比利時

00:00am 開賽

Now 616及618台直播

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