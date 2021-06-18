快艇主教練路爾（Tyronn Lue）證實，明星前鋒尼納特（Kawhi Leonard）因為右膝受傷，將無法在周五（香港時間周六上午）主場對爵士的NBA季後賽西岸次圈第六回合上陣。

尼納特於第四回合賽事，在比賽尚餘4分35秒時右膝受傷退下火線，並因此缺席了第五回合比賽。有消息指這位29歲前鋒的前十字韌帶受傷，可能會錯過今個系列賽餘下所有賽事，甚至是更長的時間。

尼納特周二曾隨隊前赴猶他，備戰周三的第五回合賽事，但之後因為肯定無法上陣，故提前返回洛杉磯養傷。在保羅佐治（Paul George）獨得37分、16個籃板球及交出5次助攻下，快艇以119:111拿下關鍵的Game 5，連贏三場後總成績反超前3:2。

尼納特在今屆季後賽上陣11場，平均每場有30.4分、7.7個籃板球及4.4次助攻。路爾表示，他需要接受進一步檢查以確認傷勢，暫時未有具體復出時間表。

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