瑞典vs斯洛伐克

比賽地點：俄羅斯聖彼德堡球場

開賽時間：6月18日晚上9點

本港直播電視台：now616及618台

瑞典

缺陣傷兵：／

上陣成疑：路斯迪

停賽：／

斯洛伐克

缺陣傷兵：丹尼斯華奴

上陣成疑：艾雲舒蘭斯

停賽：／

軍情簡評

瑞典陣中兩位早前感染新冠肺炎病毒的意甲球員古路施夫斯基與史雲貝治，都已完成隔離重返大軍操練，可以再次候命，右閘老將路斯迪則上場鼠蹊受傷，可能缺陣。斯洛伐克剛有中堅丹尼斯華奴因病毒感染要接受隔離，前鋒艾雲舒蘭斯也因大腿傷患，料將繼續倦勤。

賽前論戰

贊尼安達臣（瑞典教練）：進攻和防守 –– 有時視乎你的對手如何來取捨，在某些情況要用其中一種取向多一點。我認為斯洛伐克不會像西班牙一樣壓得太前，所以我們就會用另一面來對付他們。

杜巴夫卡（斯洛伐克門將）：瑞典多年來一直擁有一支優秀的球隊，有些好球員。知道他們的踢法或方式，但我們一直專注於我們的強項。這就是我們取得成功的方式。

克羅地亞vs捷克

比賽地點：咸圃頓公園球場

開賽時間：6月19日凌晨12點

本港直播電視台：ViuTV99、now616及618台

克羅地亞

缺陣傷兵：波拿巴列錫

上陣成疑：／

停賽：／

捷克

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

缺席首戰的克羅地亞中堅洛夫雲，可望克服膝傷回歸，但左閘波拿巴列錫將繼續缺陣；效力薩格勒布戴拿模的前鋒般奴柏高域傳有機會正選，以改善進攻。捷克或維持上仗贏蘇格蘭的正選11人，效力雲達不來梅的守門員柏夫蘭卡數天前已膝傷退隊，球隊補選了奧格斯堡的古碧，但預計只會任後備。

賽前論戰

達歷（克羅地亞教練）：我們與一支擊敗了蘇格蘭、拿下3分的球隊交鋒，他們處於一個比我們舒服的位置，但我們也知道必須勝出才能重建球隊信心；我們最近進攻不太好，這是需要改進的的地方，必須更直接、侵略性和創造機會。

達列達（捷克中場）：我們必須在防守方面保持緊密，同時，重要的是不要害怕向前推進，嘗試在進攻中製造危險。很高興看到柏德列舒希克狀態已起，我們知道我們倚賴他，並且必須努力為他創造機會。

英格蘭vs蘇格蘭

比賽地點：英格蘭溫布萊球場

開賽時間：6月19日凌晨3點

本港直播電視台：now616及618台

英格蘭

缺陣傷兵：／

上陣成疑：勞基梳爾

停賽：／

蘇格蘭

缺陣傷兵：／

上陣成疑：基蘭泰亞尼

停賽：／

軍情簡評

因傷已經1個多月未比賽的英格蘭中堅哈利馬古尼，證實今場可候命，意味首仗踢正選的泰朗明斯可能退居後備，另外左閘勞基梳爾因左手腕舊傷復發，有缺陣的風險。蘇格蘭上場缺少阿仙奴後衞基蘭泰亞尼，但有傳他已可以再次候命。

賽前論戰

修夫基（英格蘭領隊）：我們希望為球迷創造經典時刻，就像1996歐國盃對蘇格蘭那一場比賽。我的工作有兩部份，一來是幫助球員達到最高水平。二來就是給球迷帶來歡樂，讓他們回家時可以慶祝，我們知道如果贏下這場比賽，對支持者意味着甚麼。

麥湯米尼（蘇格蘭中場）：和拉舒福特較量令人興奮，我已迫不急待。顯然這是一個奇怪的時刻，從八歲開始一起打了這麼多年，在曼聯一齊度過青訓營，明天和對方比賽會很有趣。

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