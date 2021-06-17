周四歐國盃C組尾場賽事，荷蘭在主場以小勝奧地利。上場在尾段失兩球的荷蘭，今場在馬菲斯迪歷特傷癒復出之後，整條防線的表現都有所改善，三名正選中堅表現都比較穩定；對手奧地利此役雖然落敗，不過大部份球員的表現也對辦，只不過隊長阿拉巴因為一次魯莽的出腳送給荷蘭一個12碼，因此成為全場最低分的球員。

荷蘭球員評分

門將：史基倫堡（6.5分）

後衞：迪維積（6.5分）、馬菲斯迪歷特（7.5分）、戴利白蘭特（6.5分）

中場：杜費斯（8分）、迪魯恩（6.5分）、韋拿杜姆（6.5分）、法蘭基迪莊（7.5分）、雲安荷特（6.5分）

前鋒：韋格賀斯（6.5分）、迪比（7分）

奧地利球員評分

門將：丹尼爾巴治文（6分）

後衞：史提芬拉拿（6分）、德高域（6.5分）、軒迪列加（6分）、烏爾馬（6分）

中場：巴姆加特拿（6分）、舒拉加（6分）、干拉特賴馬（6分）、阿拉巴（5.5分）

前鋒：基哥列舒治（6.5分）、沙比薩（6分）

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