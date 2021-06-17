首場就以3:0大勝俄羅斯的比利時，這支世界一哥在周四面對丹麥的早段遇上不少困難，先在2分鐘先失一球，而且面對鬥心足夠的丹麥就連攻勢亦欠奉。雖然上半場先落後，惟下半場比利時教練馬天尼斯決定換入中場奇雲迪布尼，此子一上陣就已經完全激活了球隊的進攻，而且剛剛傷癒復出就貢獻1射1傳，可見這名29歲中場對球隊的重要性。

自從在歐聯決賽被魯迪格撞傷之後，當時就擔心過迪布尼隨時有機會無法出戰歐國盃，不過在回到國家隊報到並進行手術之後，迪布尼依然一直未有跟隨球隊操練。要知道迪布尼在對陣丹麥一仗之前，其實並未有跟隨球隊出戰此前的兩場友誼賽以及歐國盃首戰，意味着今場只是迪布尼傷癒後的首場正式比賽。不過即使狀態未達100%，但後備入替的迪布尼表現相當對辦，除了交出1入球1助攻之外，而且更錄得4次過人成功為全場最多，可以說是用一己之力改變了全場的戰局。

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