據內地傳媒周五報道，中國職業籃球聯賽（CBA）股東大會已通過投票表決，新賽季落實使用「全華班」政策，目前只等待國家體育總局審批，這或許令剛宣佈回歸CBA北京首鋼的美籍華裔控衞林書豪，返華發展有變數。

據內地籃球記者賈磊的消息透露，CBA召開股東大會為來年賽季定出數個方向，賽會首先希望新季恢復主客場，讓聯賽回復正常模式進行，為各支球隊帶回門票收入。另外就是全華班政策，賽會認為外援從外國返華，有機會帶來傳播病毒的風險，而下季北京就要主辦2022冬季奧運會，國內不希望被外援提高了他們控制疫情的困難，更不想因為疫情拖累到冬奧。此外，實施全華班亦能讓本土球員有更多上陣及發揮的機會，因此全華班的建議獲得股東們同意通過，目前只等待國家體育總局審批。

不過這個政策或許影響到新季回歸北京首鋼的林書豪，這位前速龍冠軍球星去年夏天拿到台灣護照，有指他這樣做主要是為下個賽季能繼續留在CBA發展。而他取得台灣公民身份，就能以「港、澳、台」球員身分成為CBA內援。但鑑於他同時擁有美籍的雙重國籍，據指並不符合CBA內援的資格，加上新季不使用外援，目前未知道這會否影響到他來季回歸CBA，一切仍要視乎賽會如何處理他的個案。

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