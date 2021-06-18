東京奧運在即，立法會民政事務委員會今日（周五）開會討論奧運轉播議題，有議員重提兩年前港隊劍擊運動員出外作賽時舉起「五一手勢」，質疑精英運動員受政府資助卻「反政府」，關注當局如何處理運動場上的政治議題。體育專員楊德強回應指香港東奧代表團須簽署文件，遵守不可將政治信息帶到運動場合等要求，違者將有處分。

東京奧運將於七月底舉行，多名議員今日於會上提及體育場上的政治風波，民建聯梁志祥及新民黨容海恩皆重提前年三名香港女子花劍隊員出戰世界盃埃及站時舉起「五一手勢」，前者指精英運動員受政府培養資助卻「反政府」，查詢政府會否規管政治表態行為；後者則關注三人會否被處分。另外，何君堯認為相關表態關乎國安法，運動員有刑事責任：「（運動員）出發前會唔會要求佢哋再嚟一次簡介或簽承諾書，甚至要提點呢個動作就算喺出面做，亦同國安法有關，去到邊度做，返香港後會有刑事責任。」

體育專員楊德強回應時指國際奧委會強調政治和運動應該分開，並透露香港東奧代表團須簽署文件，遵守一系列規則，「如果運動員攞到奧運資格，成為香港代表團一份子參加東京奧運，都要簽一份文件去遵守一系列要求，其中寫明唔可以將政治信息帶到運動場合。如果違反奧運精神或指引嘅話會受到懲罰，以往有運動員因為咁受到停賽等各方面處分。」楊德強另補充指未有花劍隊三人的處分資料，當局會檢視當時場合和嚴重性再決定如何跟進。

此外，據立法會文件所述，五間獲奧運轉播權的廣播機構須播放所有香港運動員的奧運賽事，並適度播映東京殘奧會的賽事和精華，惟播映詳情待定。

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