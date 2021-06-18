繼西班牙球手拿度宣佈退出本年度溫布頓錦標賽及東京奧運後，23歲日本女將大坂直美亦決定棄戰溫網，但就會參加東奧。

世界排名第二的大坂直美，周四透過經理人發聲明宣佈退賽消息：「大坂直美今年將不會參加溫布頓錦標賽，她目前正利用私人時間，跟家人及朋友在一起。她將會為奧運做好準備，並為到能夠在主場球迷面前出戰感到興奮。」

大坂直美早前因為拒絕出席法網賽後記者會，被罰款1.5萬美元（約11.7萬港元）。她隨後宣布退賽，並在聲明中透露自己受到抑鬱症問題困擾，祖高域與咸姆頓等多位體壇人士近日都相繼開腔，向她表達支持。溫網主辦單位亦表示，曾就媒體採訪安排事宜聯絡大坂及其團隊，並樂意隨時跟對方就有關問進行討論。

上屆溫網因為新冠肺炎疫情取消，今屆賽事將於6月28日揭幕。曾贏得四項大滿貫女單錦標的大坂直美，以往在溫網的最佳成績，是在17及18年打入第三圈。

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