ESPN報道，塞爾特人以K獲加（Kemba Walker）加2021年的首輪選秀權向雷霆作交易，賀福特（Al Horford）亦作為交易一部分，他將會重返綠軍。今次交易後雷霆在今年將有3個首輪選秀權。

K獲加今季表現令人失望，他已因傷缺陣了29場常規賽，他早前更因左膝傷缺陣鬥網隊的季後賽，塞爾特人最終被淘汰。塞爾特人最終決定把他交易，以他、今年第16名選秀權和25年第2輪選秀權，向雷霆換取賀福特（Al Horford）、M布朗（Moses Brown） 以及23年第2輪選秀權。雷霆亦需要接手K獲加餘下2年價值超過7,300 萬美元的合約，這亦令塞爾特人有更大的財務靈活性。

賀福特今次亦會是在2019離隊後重返綠軍，35歲的他亦有2年價值5,350 萬美元的合約，當中包括22/23球季保證得到的1,450 萬美元。21歲的M布朗剛在雷霆完成了他第二個NBA球季，平均有8.6分和8.9次籃板。

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