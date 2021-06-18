禮拜四晚歐國盃B組第二輪賽事，比利時靠後備入替嘅迪布尼一入波一助攻，2:1反勝丹麥。足球評述員鄭兆聰認為今場顯示出歐洲紅魔喺進攻上有好多板斧，如果兩大主力奇雲迪布尼和夏薩特同球隊磨合到嘅話，有機會殺入四強，甚至係決賽。至於主場嘅丹麥喺缺少中場核心艾歷臣下有咁嘅表現已經值得大家嘅掌聲，唯一可惜嘅係上半場攞唔到第二個入波，間接埋下輸波嘅伏筆。不過佢哋變得更直接嘅踢法望落幾奏效，相信最後一輪鬥俄羅斯有望全取三分。

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