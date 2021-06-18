周四歐國盃B組比利時作客2:1反勝丹麥，今仗是中場奇雲迪布尼傷癒後出戰的首場正式比賽，他後備入替交出1射1傳有莫大貢獻。但他賽後透露，為了向正在休養的丹麥對手基斯甸艾歷臣表示尊重，自己在入球後亦避免慶祝。一度心臟驟停送院治理的艾歷臣，經丹麥隊醫確定就要安裝植入式心臟除顫器。

迪布尼在歐聯決賽被魯迪格撞傷鼻骨跟左眼窩後一直休戰，他接受手術後未有跟隨比利時出戰兩場歐國盃熱身賽及首輪小組賽，今仗是他傷癒復出首戰，被列作後備的他於下半場入替，結果這名中場先後於54分鐘及70分鐘交出1傳1射，助比利時反勝2:1。他入球後只是走到角球位置，平靜地垂下雙手；當隊友擁抱他時，他亦未有流露出很高興的表情。他賽後解釋，入波當然開心，但這樣是做是要尊重艾歷臣：「我固然高興，我太很尊重這裏的人，不是太狂野地慶野，我走到艾歷達倒下的那個位置，然後保持冷靜。」

艾歷臣目前仍在醫院留醫，丹麥隊醫周四就表示，這位丹麥中場之後要安裝植入式心臟除顫器：「這個裝置是必須的，因為有心律不正的問題。艾歷臣亦接受這個解決方案，而這個計劃亦是國際專家們同樣建議出來的。我們建議大家在這段時間，給予艾歷臣和他的家人一點空間。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波