今年的季後賽，毫無疑問，是屬於健康的一隊。

NBA歷史上，從未試過有一季的季後賽，有如此多星級傷兵。包括湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）、塞爾特人的J布朗（Jaylen Brown）、網隊的K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）、爵士的干尼（Mike Conley）和米曹、76人的艾比迪（Joel Embiid），新增的快艇主力尼納特，若把因防疫規定的基斯保羅也計進去，總共有九個明星球員曾缺席季後賽，還未計在季後賽開打前受傷的如謝美梅禮（Jamal Murray），或是有些受傷後繼續堅持落場的球員，要是那隊沒有傷兵，可以說，已手執半隻盃耳。

東西岸季後賽已到四強階段，八隊都有傷兵，可是這不代表他們會投降。最難調整的肯定是快艇，因為沒有了Kawhi的高效表現，同樣受過重創的保羅佐治將要站出來帶領全隊，結果之前不時被嘲為overrated的PG，終於開啟更強大的Playoff P模式，以37分、16籃板和5次助攻，成了球隊定海神針，控球、入楔、中距、分波，防守，以及穩定的罰球，讓快艇始終保持領先。

面對逆境，一個人的力量當然不夠，今仗推上正選的曼恩貢獻不止是13分、2籃板、2助攻和2次偷波，而是不服輸的鬥志和帶起全隊的活力，令球隊在客場的不利環境仍能取勝。其他隊友也打出最好一仗，馬卡斯莫里士有內有外，25分是全隊次高；列治積遜繼續此系列的高水準，遠射和幫忙控球，令PG有時間稍息；之前未有機會上陣的朗度（Rajon Rondo）不再坐場邊指揮，而是落場幫忙控制節奏，雖一分未得，但帶領一班二隊，穩住軍心，巴登（Nicolas Batum）的防守也要記一功。

爵士同樣受傷兵困擾，干尼仍未能上陣，米曹（Spida）本身的足踝傷勢也未全好，可是處身逆境，最忌心浮氣躁，上半場爵士的三分逢射必有，56.7%入了17球，滿以為勝利在望，但快艇毫不退縮，下半場的防守令爵士的三分變成射24中3，只得12.5%，更致命是第4節的1分40秒，當時落後106:113的爵士，由Spida運球上前場，在29呎的位置希望以一記hero ball追近，結果大針出了底線，士氣跌到谷底，終讓快艇作客偷下一勝。

鷹隊（紅衫）今仗也處絕境，在一度落後26分下步步追上，最後一節驚人地射入40分，完成逆轉。在下半場，76人只有艾比迪和薛夫居里（Seth Curry）能射入籃，2人就算合計攻入38分仍未能保住勝果；當你看到比賽過程，可能覺得難以置信，但李華士（Doc Rivers）換人和戰術上的保守，另一主將T夏里士（Tobias Harris）的不振，加上最後全隊喪失信心，結果主場慘敗。在最後的4分23秒，76人仍領先104:94，當時勝出的機率達97.5%，可是未能維持到尾。Jojo在第四節中段一次企圖封波後，落地甚為痛苦，之後表現明顯受傷影響，幾球都寧願拉出外線，令76人少了個最大進攻點。最重要是麥美倫（Nate McMillan）當機立斷，不斷包夾薛夫居里，令整支76人死火。

快艇賽前被所有人睇死，鷹隊落後26分時支持的球迷也開始絕望，但他們從沒放棄，結果讓世人大跌眼鏡。

勝利不會從天掉下，在落後的不利形勢，在陷絕望的氣氛間，只有戰到最後的人方可獲勝利之神眷顧。快艇和鷹隊用鬥志告訴世人，一日未完場，一日也不可認輸，如果放棄，那永遠都看不到希望。鷹隊將帥賽後一番話可與大家共勉：「我知道我們要奮戰下去，而且相當迫切。最重要是，不可放棄。」「無論比分幾多，都要戰到最後；我們對每一隊員都有信心，也為這支球隊感驕傲。」

球賽如人生，今日大家在《蘋果日報》看到這專欄，也代表地球另一端，一班同樣沒有放棄理由的人如何努力。

你還有放棄的理由嗎？

仙道彬

熱愛睇波，更愛落場打波