上季協助國際米蘭贏得意甲聯賽冠軍的艾殊利楊格，落實以自由身重返成名地阿士東維拉。

英國《每日郵報》指，有多間英超球會都曾向楊格提出斟介，但這位35歲老將最終決定重返維拉，簽約一年。

「回來的感覺真好，就像從來沒有離開過一樣。」曾於2007至11年為維拉上陣190場，入了38球的楊格說。「真的很高興可以回來，見到一些熟悉的面孔，還有那些訓練設施，可以看到自上次離隊後，球會真的成長了許多，我已準備好隨時投入工作了。」

於屈福特出道的艾殊利楊格，在維拉成名後便轉投曼聯，並為紅魔贏過英超、歐霸盃、英足盃及英聯盃等多項錦標。他在20年1月加盟國際米蘭，上季更協助藍黑軍團在11年來首次贏得意甲冠軍。

維拉領隊甸恩史密夫表示，相信這位前英格蘭國腳將可為球隊帶來極大幫助。「楊格是一位能出任多個位置的球員，跟他詳談之後，我知道他很有決心，今季要為球隊帶來實質的幫助。」他說。

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