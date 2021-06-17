周三歐國盃A組第二輪，意大利憑23歲中場文路爾盧卡迪利梅開二度，加上恩莫比尼完場前埋齋，以3:0擊敗瑞士，兩戰全勝提早出線，成今屆首支出線16強的球隊。意軍2仗轟入6球兼保清白，表現亮眼，但教練文仙尼繼續低調，更指法國及上屆冠軍葡萄牙才是今屆大熱。

文：港生

意大利今仗繼續維持壓逼踢法，19分鐘角球機會，中堅基亞連尼搶點後第二時間起腳破網，但VAR指基亞連尼手球在先入球無效，5分鐘後這位36歲隊長更因傷退下火線，有指或提早告別賽事，影響意軍下場部署。意大利在26分鐘打破缺口，一次反擊盧卡迪利妙傳給右翼杜文尼高貝拉迪，後者底線傳中，盧卡迪利門前撞入，助意大利半場領先1:0。

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炒瑞士3:0 2戰入6球

換邊後瑞士以加雲洛域入替箭頭施費洛域，大軍壓上希望收復失地，可惜52分鐘被盧卡迪利禁區頂放冷箭破網，梅開二度下助球隊領先2:0。70分鐘意大利換入中堅拉菲爾杜萊，改踢三中堅打算穩住勝局，其後球隊多次反擊機會，但恩莫比尼和迪羅倫素等人都未能把握，終在完場前一分鐘恩莫比尼禁區頂起腳，收死瑞士門將恩尼森馬，意大利最終以3:0擊敗瑞士，2戰全勝全取6分，提早一輪取得淘汰賽席位。意大利很大機會以A組首名出線，屆時將會在16強與C組次名碰頭，該組包括荷蘭及烏克蘭等球隊。

意大利首2仗同以3:0大炒土耳其及瑞士，表現出色甚具冠軍相，奪冠賠率亦微升溫，由首戰賽後6.5倍升溫至今仗賽後的6.25倍，僅次法國及英格蘭。事實上，意大利在文仙尼帶領下已10連勝兼1球不失，但文仙尼賽後表示：「現在每場賽事都會變得更困難，我很幸運擁有一班好球員，他們熱愛比賽亦勇於冒險，不過我常提醒他們，球隊亦有很長的路要走。」

文仙尼保持低調，指意軍不是今屆大熱門：「今屆歐國盃，不少球隊的體系比我們成熟，法國、葡萄牙及比利時都是熱門，一隊是世盃得主，一隊是上屆冠軍，另一隊更是世界排名第一的球隊。不過足球界任何事都有可能發生。」

基亞連尼恐緣盡餘下賽事

下仗意大利續在主場鬥威爾斯，只要球隊不敗就能確保首名出線。因傷離場的基亞連尼將在周四進行檢查，以斷定能否在餘下賽事上陣，外界就稱情況不太樂觀，隨時緣盡餘下賽事。不過，由於意軍已提早出線，文仙尼今戰較後時間也一度以三中堅陣式迎敵，故不排除下場鬥威爾斯會再作出試驗。