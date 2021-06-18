英媒報道，曼城將與36歲的巴西中場費蘭甸奴續約1年，在21/22球季繼續征戰英超，來季將會是這位曼城隊長效力藍月的第九個球季。

原本費蘭甸奴與球會的合約都今個月月尾就會完約，外界亦認為早前的歐聯決賽將會是這位36歲巴西中場最後一場代表曼城的賽事。早前更有傳曼城正與費蘭甸奴商討與他加入哥迪奧拿教練團的可能性，不過，有指近日雙方已經達成協議，費蘭甸奴將與球會續約一年。雖然球會未有官方聲明，但費蘭甸奴已答應續約，預計會在曼城球員季前操練前正式宣佈。

費蘭甸奴13年由薩克達加盟曼城，至今為曼城上陣350場，攻入24球和30次助攻，更成為曼城的隊長。8年間他為曼城贏下13座主要錦標，當中包括4次英超和6次英聯盃。

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