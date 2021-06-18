21:00更新

【瑞典 0:0 斯洛伐克】

上半場開波！

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瑞典正選陣容

4-4-2

門將：1.羅賓奧臣

後衞：2.路斯迪、3.域陀連迪路夫、24.馬古斯丹尼爾臣、6.奧古斯天臣

中場：7.施巴斯坦拿臣、8.艾卡度、10.科斯貝治、20.基斯杜化奧臣

前鋒：11.阿歷山大伊沙克、9.馬古斯貝治

斯洛伐克正選陣容

4-5-1

門將：1.杜巴夫卡

後衞：2.比卡歷、5.薩特卡、14.史堅尼亞、24.馬田高素歷

中場：8.安德列杜達、13.賀路蘇夫斯基、17.咸錫、15.候保根、19.古卡

前鋒：20.羅拔馬克

周五歐國盃早場賽事，E組瑞典在俄羅斯中立場鬥斯洛伐克，兩軍首戰同樣製造冷門，其中瑞典僅以15%的控球率悶和西班牙，斯洛伐克更以2:1力挫波蘭暫居榜首。

E組：瑞典 vs 斯洛伐克

開賽時間：18/06 9:00pm（Now618及616台直播 ）

- 瑞典以往5次跟斯洛伐克交手，取得2勝3和，從未輸過。

- 今次是瑞典連續第6屆出戰歐國盃決賽周，但他們自2004年打入8強後，便從未試過在小組出線。

- 連同在首場分組賽以2:1擊敗波蘭，斯洛伐克在2021年未逢一敗，合共得到2勝4和。

- 斯洛伐克隊長咸錫離開中超球隊大連人後，在2021年3月加盟瑞超球會哥登堡，並簽約至8月底。

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