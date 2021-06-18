歐國盃首輪分組賽完結，24支球隊悉數亮相，其中Ａ組的意大利最為觸目，分別以3:0擊敗土耳其及3:0完勝瑞士，強勢晉身16強。至於港人熱捧的英格蘭，首戰亦以1:0擊敗克羅地亞，一雪2018年世盃之恥。

踏入第二輪分組賽，其中最令人關注要數F組的強隊對碰——葡萄牙對德國。葡萄牙雖於首仗狂炒匈牙利三球，但其實頭八十分鐘仍未能打破僵局，而前線B費、C朗及D祖達的配合未見突出，今仗要對德國未必吃到甜頭。今集《EURO借富》，黃耀富和何Wayne會討論這場大戰，另外亦會預測其餘第二輪的分組賽事。《EURO借富》，今晚八點，於蘋果YouTube Channel及果燃台播出。

日期：6 月 18 日（周五）

時間：8:00pm – 8:45pm

主持：黃耀富（前香港5人足球代表、賭波專家）、何Wayne何冠寰（YouTube球評家）

嘉賓主持：陳偉豪(前香港隊隊長）

直播頻道：

《果燃台》：https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel/video/1623919734256

蘋果YouTube

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