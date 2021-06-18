死亡F組三強隊首輪表現對辦，而主場出擊的匈牙利表現也不太差，只是末段失守才落敗，同組高手林立，看來只能成為陪跑隊伍。

匈牙利第二輪對法國；客隊首輪對德國是未展示出真正的實力，但可看到中前場實力冠絕各隊，可以執行不同的踢法，每個位置亦有兩個頂級球員選擇，自然是奪冠大熱。匈牙利首戰面對葡萄牙發揮不俗，奈何尾段失球後兵敗如山倒，此戰遇實力可能更勝葡萄牙的法國，是難逃一敗。

德國對葡萄牙。德國首戰中後場頗為穩健，中前場球員成功保持球隊一貫的控球在腳踢法。不過個人認為教練路維知道最大問題是球隊的入球把握力偏低，利萊辛尼及迪姆華拿今季於球會表現中規中矩，後者的把握力更成為眾人話柄，故路維改以基拿比擔當中鋒，但其走動並不像一位正中鋒，等待隊友上前作支援，反而經常返回中場參與組織，讓兩翼球員湯馬士梅拿及夏維斯多點空位，以輔鋒角色插入對方守衛身後，可惜效果不理想，相信路維在排陣及踢法會作出改變，會否將在曼城有極佳表現根度簡上前，將成勝負關鍵。

葡萄牙上場匈牙利進攻板斧欠奉，若不是後備入替的球員為球隊作出更多拉扯走動，基斯坦奴朗拿度未必可連入兩球；預計四平八穩的德國可擊敗攻力未算大強的葡萄牙。

歐國盃客席名家貼士(19/06)

何輝：星期六4法國2:0(5.2)

陳偉豪：星期六4法國3:0(8) x 星期六6西班牙2:1(8)

陳婉婷：星期六4法國2:0(5.2) x 德國1:1(5.8)

譚拔士：星期六4法國勝[-1](1.85) x 星期六5德國勝(2.17)

鄭兆聰：星期六5德國和(3.1) x 星期六6西班牙勝(1.21)

丘建威：星期六4法國勝(1.23) x 德國勝(2.12)

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