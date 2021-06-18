歐國盃次輪分組賽F組大戰，由德國主場迎戰葡萄牙。葡軍上場尾段發威大破匈牙利，信心增強不少，就算以客軍身份到來，感覺鬥中前場配合一般的日耳曼戰車不落下風，今戰受讓平/半，不妨敲葡萄牙下盤。

葡萄牙首仗鬥此組實力最弱的匈牙利，想不到久攻不下，要踢到84分鐘才由拉菲爾古里路的射門省中對手，再改變方向打破僵局。一開缺口，葡軍即一鼓作氣在餘下時間再入兩球，一直對入球飢渴萬分的基斯坦奴朗拿度（C朗）梅開二度，其中一球來自12碼，他本人也因此超越柏天尼，以11球成為歐國盃史上入球王，同時還再創多項紀錄，包括成為首位在五屆歐國盃都有入球及該盃最年長梅開二度的球員等，總而言之，當日的風頭盡在C朗身上。

拉法施華大勇或擔正

不過，葡軍該仗要踢到比賽後段才能放下心頭大石，也暴露出他們的問題，感覺上球員有點各自為戰，迪亞高祖達和般奴費南迪斯等人也好像與C朗的配合存在問題；加上側擊上少了當「弗」的祖奧簡斯路後上幫手，進攻似乎有點單調。不過，始終首仗大勝後增強了葡軍信心，也紓緩了一點衞冕的壓力，而且陣中高質球員眾多，相信會在今場有所改善。陣容方面，上仗後備上陣的拉法施華表現不俗，三個入球的組織都與他有關，教練費蘭度山度士有可能會在貝拿度施華和迪亞高祖達之間，抽走其中一人，讓這位狀態正佳的賓菲加中場擔正；另外不排除狼隊的魯賓尼維斯與摩天奴，其中一位在今役可獲正選機會。

看好葡萄牙的原因，也與德國的踢法有關。德國崇尚控球在腳，首仗對法國不論控球率、射門及傳球次數等，都在對方之上，最後卻以0:1落敗，就是輸在對方於中場的逼搶夠快夠強，法軍尼高路簡迪加保羅普巴，一個做攔截，一個就快速將皮球運到前場，然後靠基利安麥巴比快速突破，德國以曉姆斯為首領導的防線，有點招架不住。葡萄牙或許戰術上沒有法國般成熟，但他們也有潛力踢這種高位逼搶，將球快速交到C朗腳下完成進攻，預計德國這場防線仍會受到類似的壓力。

梅拿回歸分工反添亂

再者，德國前場似乎還未找到最好的進攻組合，尤其重召湯馬士梅拿回歸後，前場分工變得更混亂，教練路維像是未準備好如何使這位老將踢得自在。一班「拜仁幫」默契不成疑問，但沒有羅拔利雲度夫斯基，他們也不知道如何將皮球放入網窩，至於手頭上的迪姆華拿或夏維斯，顯然都不是理想選擇，或者效力摩納哥的禾蘭會更適合，但考慮到星味稍遜，路維可能不願放他打正選。

C朗對德國未嘗入球？數據是用來破的。從首輪的表現及兩隊打法來看，葡萄牙有力至少保不敗離開慕尼黑，受讓值捧。

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