D組英蘇大戰，足智彩開英格蘭讓蘇格蘭球半/兩球，初盤的上盤為2.15倍，現稍冷變2.2倍，而蘇格蘭下盤也再降溫至1.7。至於克羅地亞對捷克一仗讓平/半，上盤賠率來來去去都在1.93之間，反而下盤變冷，由1.83再降溫至1.91。

瑞典vs斯洛伐克

初盤

瑞典讓半/一

主勝：2.04倍

客勝：1.74倍

現時盤口*

瑞典讓半/一

主勝：2.12倍

客勝：1.75倍

*截至今日5:00pm

克羅地亞vs捷克

初盤

克羅地亞讓平/半

主勝：1.93倍

客勝：1.83倍

現時盤口*

克羅地亞讓平/半

主勝：1.93倍

客勝：1.91倍

*截至今日5:00pm

英格蘭vs蘇格蘭

初盤

英格蘭讓球半/兩球

主勝：2.15倍

客勝：1.67倍

現時盤口*

荷蘭讓半/一

主勝：2.2倍

客勝：1.7倍

*截至今日5:00pm

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