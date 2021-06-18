英軍前鋒哈利卡尼正在操練
D組英蘇大戰，足智彩開英格蘭讓蘇格蘭球半/兩球，初盤的上盤為2.15倍，現稍冷變2.2倍，而蘇格蘭下盤也再降溫至1.7。至於克羅地亞對捷克一仗讓平/半，上盤賠率來來去去都在1.93之間，反而下盤變冷，由1.83再降溫至1.91。
瑞典vs斯洛伐克
初盤
瑞典讓半/一
主勝：2.04倍
客勝：1.74倍
現時盤口*
瑞典讓半/一
主勝：2.12倍
客勝：1.75倍
*截至今日5:00pm
克羅地亞vs捷克
初盤
克羅地亞讓平/半
主勝：1.93倍
客勝：1.83倍
現時盤口*
克羅地亞讓平/半
主勝：1.93倍
客勝：1.91倍
*截至今日5:00pm
英格蘭vs蘇格蘭
初盤
英格蘭讓球半/兩球
主勝：2.15倍
客勝：1.67倍
現時盤口*
荷蘭讓半/一
主勝：2.2倍
客勝：1.7倍
*截至今日5:00pm
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