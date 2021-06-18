傑志下周日早上(20日)起程到泰國，準備24日展開的亞冠盃J組分組賽，而now Sports公佈，將直播亞冠盃部份分組賽，當中傑志首兩場對泰港及大阪櫻花是有直播，其餘賽事的播映直安排將於稍後公佈。

隨著澳職球會因疫情退出本年度亞冠盃，原先在附加賽與墨爾本城爭分組賽席位的日職大阪櫻花晉級J組，同組還有廣州隊、泰港及傑志。亞洲足協日前官宣J組賽程，賽事全部安排在泰國武里南體育場上演。

now Sports剛公佈633台將直播今年亞冠盃部份分組賽，當中包J組賽事，而傑志首兩場分組賽對泰港及大阪櫻花將在now Sports633台直播，並設廣東話評述，至於餘下賽事有待電視台稍後公布。

傑志大軍周日早上起程泰國，會合從巴林到泰國的主教練朱志光及港隊球員為賽事展開最後備戰，而傑志周日才會公佈出戰亞冠盃的3名外援及亞援人選。中超球會FC廣州(前稱廣州恒大)將派青年隊應戰。

傑志亞協盃賽程

24/06：10:00pm vs *泰港

27/06：10:00pm vs *大阪櫻花

30/06：10:00pm vs 廣州隊

03/07：10:00pm vs 廣州隊

06/07：10:00pm vs 泰港

09/07：6:00pm vs 大阪櫻花

註：*為直播賽事

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