今季港超聯以第7名完成聯賽的晉峰，已著手為21/22球季港超聨作準備，而總教練何信賢今午表示，球隊新季人腳變動不大，三名外援會留效，而暫有愉園守衛葉卓文加盟，並正物色本地前鋒。

今季初戰港超聯的晉峰最終以17戰15分，排第7名完成聯賽，而總教練何信賢證實，前鋒羅俊仁及守衛黃洛離隊，前鋒茹子楠將回歸東方龍獅，球隊已從愉園羅致守衛葉卓文，並積極物色有經驗華人攻擊球員，也會從青年軍中提升球員到一隊，以填補劉俊仁及黃洛等球員離隊的兵源。愉園早前已通知球員新季可自由轉會，除葉卓文外，還有其他華將已落班。他說：「主教練艾斯達維希望可物色外援前鋒，以加強攻力，但要物色合適中鋒並不容易，故可能改為物色多一名外援中場，而前鋒位置則改簽本地球員，目前已有目標，希望稍後可以落實。」

今季班費約900萬元晉峰是少數未有用盡外援名額的港超聯球會，希望盡量給本地球員有足夠的出場機會，並期待隊內本地球員經過更多實戰磨鍊，會不斷進步，而中堅艾拔簡勞、中場卡爾特納及前鋒費利蒲薩已落實留效。何教練表示，球隊新季班貴預算與今季差不多，暫定7月底開始準備新球季，8月中正式開操，而疫情下相信會留港備戰新季。

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