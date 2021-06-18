近日歐國盃記招上的贊助商飲品成為球員玩物，葡萄牙隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）和法國中場保羅普巴等，先後移走桌上的汽水啤酒，向不健康飲品say no。但日前領烏克蘭以2:0擊敗北馬其頓的隊長耶莫蘭高，就醒目表示「可樂啤酒都一齊嚟」，乘機爭取贊助商代言。

C朗早前在歐國盃記者會上拿開贊助商可口可樂的飲料，拿起清水呼籲大家多喝水，隨後普巴亦以穆斯林不喝啤酒的原因，與意大利的文路爾盧卡迪利「有樣學樣」，拿走贊助商預先放在桌上的飲品，結果歐洲足協（UEFA）要發表聲明禁止球員再做有關行為。但耶莫蘭高就以別開生面方式處理這些飲品，他在烏克蘭以2:0擊敗北馬其頓的賽後記招上，反而將桌上的可樂和啤酒都放到自己面前，跟自己一起入鏡。

他笑着說：「我可以先做一些事嗎？我看見C朗這樣做，我希望將（可口可樂）放到這裏，亦要把啤酒放到我面前。可樂和喜力（啤酒），大家聯絡我（代言）吧！」他說畢後，就把可樂及啤酒放回原位。

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