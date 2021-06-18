周四NBA季後賽網隊於東岸次圈G6作客公鹿，賽前領先場數3:2的網隊，只要今戰獲勝即能晉級，但球星夏登（James Harden）傷癒後仍未回勇，今仗僅得16分。上仗轟49分的杜蘭特（Kevin Durant、KD）盡全力交出32分11籃板，惟網隊最後仍以89:104不敵公鹿。雙方要於香港時間周日打G7生死戰，由網隊擁有主場之利。

冠軍大熱網隊今季雖能組成三巨頭，但KD、夏登和K艾榮（Kyrie Irving）三位球星多次輪流受傷，次圈面對健康的公鹿，多次在領先場數之下被扳平。網隊上仗靠KD轟下49分超級三雙的表現拿下G5，彌補了夏登復出首戰手感低迷的缺口，但又有艾榮拗柴休戰的消息傳出，今輪賽事恐未能上陣。G6網隊帶着3:2的優勢來到公鹿主場，只要贏下今仗即能晉級，但他們未能把握優勢，開賽初段就被公鹿打出強勢的5:18攻勢，對手此後從未處於落後形勢。KD半場拿下13分，夏登首兩節亦迅速入局，以7投5中71.4%的命中率交出14分，但網隊半場落後48:59。

換邊後KD再獨取19分，不過他同時持有大部份球權，其他隊友未有太多起手機會影響手感，網隊其餘四位主力整個下半場合共僅得12分，當中夏登2投0中靠罰球得2分。相反公鹿除有「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）獲30分17籃板的穩定發揮，每當網隊意圖追近，米度頓（Khris Middleton）就成功跳投得手，為公鹿貢獻最多的38分，今仗交21分的賀里迪（Jrue Holiday）亦有多次關鍵得分。網隊最終在全場落後下，以15分之差輸掉G6。兩隊會於香港時間周日在網隊主場打G7生死戰，勝出一方即可殺入東岸決賽，鬥76人或鷹隊的勝方，因此下場對網隊或公鹿來說，都是一場Ｗin Or Go Home的比賽。

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