歐國盃如火如荼，但世盃外亞洲區就告一段落，日本喺主場踢外圍賽就唔使周圍走，外流兵好似原口元氣、鎌田大地等，可以順便返屋企休息，效力日職嘅國腳，都可以返球隊報到，聯賽今周馬上上演。

先講星期六神戶勝利船作客福岡黃蜂；勝利船星期三先踢完日皇盃，中堅華美倫代表比利時踢歐國盃，頻密賽程下有冇影響呢？我嘅答案係冇，因為日皇盃對手只係低組別嘅鈴鹿無限，基本上大半隊都係副選或者青年軍球員，山口螢、藤本憲明勉強都算係主力，不過都輕鬆贏4:0。日職差唔多都去咗半季，勝利船嘅排名暫時第六，亦都睇到季初缺陣嘅恩尼斯達，慢慢狀態返嚟，老將又有一輪休息，更加醒神。雖然我之前成日話恩尼斯達老，但係佢攞住個波，真係一個踢晒，前面幾個射手好似古橋亨梧、戴恩費斯杜格拉斯，可以放心搵食。初盤勝利船作客仲要讓平/半，值得一博。

另一場亦都要客隊，FC橫濱主場對FC東京；橫濱一對養老孖寶三浦知良、中村俊輔繼續留守，雖然出場比率就降低咗，但用後生仔成績都唔見得好，包尾之餘積分仲係個位數，失波數字去到44球。無可否認FC東京今季表現其實係下滑咗，今仗真係必須贏波反底，始終外圍賽期間，對兩隊影響都細，FC東京可以趁機畀本地同外援球員磨合，希望下半季賽事重回正軌，初盤FC東京讓半/一，上盤就一定㗎啦，全場「大」可以買，不過FC橫濱半場可以頂得一陣，所以要半場「細」。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

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FC橫濱9場主場只得1勝3和5負，累積六分，是日職主場取分最少球隊。