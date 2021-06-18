北馬其頓今屆歷史性晉身歐國盃，雖然論實力，世界排名62位嘅佢哋未必係歐洲列強嘅對手，不過佢哋一樣諗到方法吸引大家嘅注意。事關北馬其頓喺周四晚上鬥烏克蘭嘅賽前，就用咗特別嘅雪糕筒訓練法進行熱身。見到佢哋拎住雪糕筒又拋又接，之後又用頭槌交番畀隊友，就算之後以1:2輸畀烏克蘭，篤定分組賽出局都好，咁樣嘅熱身方式已經夠晒搶fo啦。

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