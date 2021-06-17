香港時間周六早上美洲盃A組次輪賽事，阿根廷惡鬥烏拉圭，前者首戰雖有美斯射入罰球，但最終仍被智利逼和，連同兩場世界盃外圍賽全數和波。今仗對首輪輪空的烏拉圭，對手狀態同樣一般，兩場世盃外和波之餘未入一球，加上主力如蘇亞雷斯戰意成疑，「潘帕斯雄鷹」可望打開勝門，讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期五102；香港開電視77及有線661台明日8:00am直播）

今屆賽事阿根廷的28人名單，雖仍以美斯及迪馬利亞等為主力，但教練史卡朗尼亦希望藉今次賽事考察一眾年輕球員，同樣於德甲搵食的尼高拉斯干沙利斯及艾斯基柏拉斯奧斯等小將得到機會。不過從上場發揮看，球隊仍極需美斯帶動，上仗除罰球收死對手，更多番製造機會予隊友，可惜未能把握下最終被智利逼和。

烏拉圭戰意成疑

雖然計上世盃外阿根廷已三連和，但總體表現尚不俗，前線今仗料美斯及拿達路馬天尼斯將繼續擔正，33歲的美斯可望延續個人入球走勢。

至於烏拉圭兩大王牌蘇亞雷斯及卡雲尼同樣入選，另外賓坦古亞及費達歷高華維迪等在主流聯賽搵食的新一代在陣，不過烏拉圭出戰兩場世盃外對巴拉圭及委內瑞拉都只能與對手互交白卷，令人失望。而且，早在美洲盃開波前，阿蘇及卡雲尼都反對今屆賽事無視疫情繼續舉行，戰意成疑，今鬥同組最強的阿根廷亦料難終止不勝走勢。

玻利維亞難擋智利

同日，上仗摸和阿根廷的智利會鬥玻利維亞。智利雖有阿歷斯山齊士受傷缺陣，但陣內仍有維達爾及伊度亞度華加斯等經驗國腳。今仗鬥實力屬同組最弱的玻利維亞，雖然2軍早前的世盃外交鋒打成1:1，但玻軍質素難靠，加上離開高原主場將打回原形，今仗可博「讓球主客和」

智利的[-1]「主勝」。（球賽編號：星期五101；有線661台明日5:00am直播）