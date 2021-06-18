繼葡萄牙隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）日前在歐國盃賽前記者會上，拿開大會預先放在桌上的可樂，呼籲大家多飲清水後，法國中場保羅普巴與意大利的文路爾盧卡迪利，亦在出席記招時作出類似舉動，歐洲足協（UEFA）已表明會禁止有關行為，違規球員更有機會遭到罰款。

「UEFA已提醒各支參賽隊伍，合作伙伴（贊助商）對舉辦比賽和確保整個歐洲的足球發展，包括青少年及女子足球的發展，都是不可或缺的。」歐國盃總監卡倫說。

卡倫表示，明白身為穆斯林的保羅普巴，是因為宗教理由移開桌上的啤酒，但他強調球員有合約義務，不能移走贊助商的物品，否則將有可能面臨罰款處分。他說：「球員所代表的足協要遵守賽例，所以他們也有義務，歐洲足協不會直接向球員罰款，但會處分所屬足協，再由他們決定是否向球員作出追究行動。」

C朗周一在賽前記者會上他拿開桌上兩瓶可樂，並呼籲球迷多喝水，可口可樂公司股價當日亦告下跌1.6%，公司市價亦由2,420億美元直插至2,380億美元，蒸發了約40億美元。雖然表能證實兩者是否有直接關連，但C朗的舉動已受到賽會高度關注。

儘管已經36歲，但藉着健康飲食之助，C朗仍能保持極高水平的技競狀態，不過他在掀起這場風波後亦被翻舊賬，指他除了年輕時曾為可口可樂擔任代言人，近年亦有為麥當勞及KFC等連鎖快餐店賣廣告。

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