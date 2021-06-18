香港足球代表隊教練麥柏倫與足總合約本月底屆滿，縱使亞洲足協下周四便會為亞洲盃第三圈外圍賽分組抽籤，但足總主席貝鈞奇今晚主持完足總董事會後表示要考慮資源等因素，故將在交換屆董事會研究。

港足剛完成世盃外餘下三場外圍賽，三戰全敗失8球得1球，以8戰5分排第4，保住直入亞盃外第三圈分組賽；亞洲足協公佈第三圈外圍賽下周四抽籤，賽事明年2月展開。足總主貝鈞奇昨晚在季內最後一次董事會後表示曾討論是否與港隊主教練麥柏倫續約，但最後決定「拖住」。

他說：「麥柏倫合約本月屆滿，要盡快處理，但不是當務之急，因為亞洲盃第三圈外圍賽明年2月展開，續約要資源同使費，如續約，又續幾耐呢；足總有考慮這問題，下周足總選新屆董事，董事同意留待決出新屆董事後再研究港隊主教練續約。」如足總不與麥帥續約，可能要花幾個月展開全球招聘程序，勢必影響港隊備戰亞盃外。

他補充，足總聘港隊主教練需獲交由足球事務委員會研究，惟委員會因有委員事忙，會議因此延期。他承認麥柏倫領港隊戰績不理想，但不能全怪他，因同組對手實力好強，而港隊表現亦不算太差。

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