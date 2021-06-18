東道主巴西周四在美洲盃B組第二輪賽事，以4:0大勝秘魯，兩戰全勝，暫以六分高踞榜首。

開賽後12分鐘，阿歷士辛度便在禁區內接應加比爾捷西斯的橫傳，在門前為巴西射成1:0。戰至68分鐘，上場射入一球12碼的尼馬，在禁區外起腳射地波入網，巴西領先2:0。89分鐘，尼馬在中路策動攻勢，李察利臣在左路接應後再橫傳入小禁區，並由艾華頓列比路衝前射入。補時3分鐘，李察利臣在門前錦上添花，為主隊射成4:0完場。

同日另一場B組賽事，哥倫比亞在全場佔盡優勢的情況下，只能與委內瑞拉踢成0:0平手，中場路易斯迪亞斯更於補時階段領紅牌被逐離場。

積分榜方面，兩戰全勝的巴西以六分排第一，哥倫比亞以四分排第二，委內瑞拉以一分排第三。少踢一場的厄瓜多爾及秘魯，則分別以零分排在第四及第五位。

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