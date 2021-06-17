【綜合美國外電】西岸兩支勁旅在周三先後傳出有主力因傷病缺陣。太陽控球後衞基斯保羅（Chris Paul、CP3、左）疑似感染新冠病毒需要隔離，暫時要無限期停賽，未知能否趕及參與對爵士或快艇的西岸決賽。隨後美媒報道，CP3曾在2月接種輝瑞疫苗。

在常規賽帶領太陽取得西岸第2的CP3，於季後賽領軍在首圈以4:2淘汰衞冕的湖人，次圈再直落以4:0擊敗金塊，時隔11年再闖西岸決賽。惟Arizona sports報道，CP3最新一次新冠病毒檢測結果呈陽性，亦提及他曾於2月接種輝瑞疫苗，但不清楚他有沒有出現症狀。目前CP3要隔離並在檢測中結果陰性才可重返賽場。

至於快艇在尼納特缺陣下，周三作客擊敗爵士而領先3:2，未有復出時間表的尼納特亦成為了今個季後賽第八位因傷錯過比賽的明星賽球員（見表），據Elias Sports Bureau的統計是NBA歷來最多。

湖人球星勒邦占士（LeBron James）則在twitter就休季期太短接連發文炮轟聯盟，他在推文中說：「我完全知道會發生甚麼。如果有一個人對身體了解知道它全年如何運作，那就是我！我為我們所有球員的健康發聲，而我討厭在一年的這個時候看到那麼多傷兵。」