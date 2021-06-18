停辦一屆的香港足球明星選舉明日公佈各獎項名單，而季中加盟協助傑志衛冕港超聯並轟入17球的「黑山伊巴」丹恩奴域大熱當選足球先生，而傑志另一老將丹尼則成票王，獲選為最受球迷歡迎球星。

上屆足球明星選舉受疫情影響而停辦，雖然今季仍受疫情重擊，但只餘菁英盃及聯賽的港超球季上月完成，而東方龍獅首捧菁英盃，傑志蟬聯聯賽；這兩支老牌球會獲多個獎項。消息指，季中從韓職登陸港超，39歲的丹恩奴域半季兩度中三元，五次梅開二度，成為港超聯神射手，入選最佳11人，也大熱當選最高榮譽的「足球先生」。傑志其餘入選球員有中堅艾里奧及中場基爾頓。

傑志長青左後衞丹尼在「最受球迷歡迎球星」壓丹恩奴域，成為票王，而這位9月便40歲的守衛仍坐穩傑志正選左後衛位置，且全季也保持極穩定水準，獲球迷以選票支持是合情合理。傑志主教練朱志光是三度榮膺最佳教練。

消息稱，東方有三名球員入選足球明星，當中港隊守門員葉鴻輝是第9度入選，而中堅艾華度與已約滿的前鋒辛祖也在最佳11人名單內。其餘入選最佳11人的球員是來自天水圍飛馬、理文及愉園球員，當中有傳愉園入選球員為前曼聯青年軍查理史葛。

此外，「香港足球明星選舉」明午網上公佈各獎項，而足總早前邀請部份得獎者到場，但傑志不會有職球員到場。傑志明晨操練備戰亞冠盃，周日早上起程到泰國。

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