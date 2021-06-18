效力列斯聯的加雲菲臘斯，在今屆歐國盃首輪分組賽妙傳造就史達寧入波，協助英格蘭以1:0小勝克羅地亞。原來這位25歲中場的童年非常悲慘，多得母親不惜捱餓把他們幾兄弟姊妹撫養成人，難怪他在英軍入球後，特別走到看台跟母親慶祝。

「媽媽在比賽之前一天生日，她在剛好在那一邊的看台前排，所以我便上前跟她慶祝。」加雲菲臘斯說。這位英軍中場如此孝順，原來是因為他童年時家境清貧，全靠母親Lindsay外出打兩份工，才得以勉強應付一家衣食住行的開支。

英國《太陽報》指，加雲菲臘斯出生於列斯一個低收入家庭，本身是三胞胎之一，但其中一名姊妹出世後幾個月便告夭折。菲臘斯指，小時候不時看到母親因為難忘喪女的傷痛，偷偷躲在廚房啜泣，所以他從小就立志要協助母親照顧幾名弟妹。由於加雲菲臘斯的父親誤入歧途，不時出入監獄，所以Lindsay要同時打兩份工賺錢養家，為了讓兒女得到溫飽，她自己更不惜捱餓，而祖母Valerie亦不時會接濟他們。「為了把食物留給我們，有時媽媽在夜晚會不吃東西。」菲臘斯說。

菲臘斯又透露，自己升上中學後仍要靠吃學校提供的免費午餐充飢，但卻惹來同學譏笑。「同學們的會帶餐盒回校，有三文治與朱古力棒，當中有些人會笑我要吃學校的免費午餐，於是我便回家問媽媽『為甚我不可以帶午餐盒』，她回答我說『我們付擔不起』。」如今已名成利就的加雲菲臘斯，仍然非常尊敬母親，他去年接受訪間時就表明，母親、祖母與跟他拍拖11年的女友Ashleigh，是他生命中最重要的三名女性。加雲菲臘斯的祖母於今年2月以82歲高齡離世，可幸的是，她總算能在有生之年見證孫兒成材。

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