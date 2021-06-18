繼效力小馬多年的籃球營運總裁當尼尼爾遜（Donnie Nelson）下台後，執教該隊長達13年的卡利奧（Rick Carlisle）周四亦宣佈辭職。

「對上一周跟（班主）古賓（Mark Cuban）傾談過後，我今天（周四）已通知他，下季不會回來擔任小馬主教練。」卡利奧透過書面聲明表示。「這完全是我的決定，我與家人都在這個充滿好人的偉大城市，得到很美妙的工作經驗。」

現年61歲，並曾在2011年率領小馬贏得總冠軍的卡利奧，又點名表示很榮幸有機會跟古賓、當尼尼爾遜，以及奴域斯基（Dirk Nowitzki）和傑特（Jason Kidd）等冠軍隊成員合作。他說：「達拉斯永遠都會是我的家，但我仍為執教生涯的新篇章感到興奮。」

卡利奧於08年加盟小馬前，曾先後執教活塞及溜馬，領軍生涯戰績為836勝689負。不過，小馬在其麾下於季後賽歷來合共只得33勝38負，而且自11年奪冠之後，便從未打入過季後賽次圈，包括今季在西岸首圈以場數3:4不敵快艇出局。

ESPN報道指，小馬當家球星當錫（Luka Doncic）今季曾多次公開對卡利奧的戰術決定表示不滿，兩人之間的不和已轉趨白熱化。消息又指，跟當錫關係良好的助教莫斯利（Jamahl Mosley），將有望坐正擔任主帥。現年22歲的當錫，今夏將有機會跟小馬續簽一份總薪酬達2.01億美元的五年合約。

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