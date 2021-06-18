今屆東京奧運對日本安全套廠商來說是個賺錢的黃金機會，他們早已大量生產日本獨製的0.01mm超薄安全套，供東奧使用。然而奧運禁止海外觀眾入場，已對廠商造成一大經濟打擊，據外媒周五報道指，東奧將免費提供的16萬個安全套，只會是普通的乳膠避孕套，相信會令廠商受另一發展上的打擊。

今屆奧運將在疫情下續向選手提供16萬個免費安全套，引起外界爭議，但東京奧委會就表明安全套並非給選手在選手村內使用，是讓選手各自帶回自己國家。據日本安全套工業組織指，他們原本欲向東奧提出16萬個0.01mm聚氨酯材質超薄安全套，向世界展示日本在此領域的高科技，惟後來被奧運禁止，只能提供普通乳膠安全套。有廠商向法新社表示：「當我知道奧運（的安全套）要求後，我在想『天啊不是吧』，我們真的倚靠提供那（超薄安全套）。比起當初的興奮，這消息絕對比去年運動延期更加慘烈。」

有負責人亦說：「現在只有日本廠商生產0.01-0.02mm安全套，我們視東京奧運為極珍貴的機會，讓世界見識日本的高技術。」日本廠商在東京獲得今屆奧運主辦權後，就大幅提升產能滿足奧運需求，早年更有製安全套的相模橡膠工業株式會社（Sagami Rubber Industries）於馬來西亞增設新廠。但除東奧宣佈禁止海外觀眾入場，奧運亦因為疫情實施嚴謹措施，有規則防止廠商向運動員提供高級安全套，以免他們違禁有不必要的「肢體接觸」。

東奧能吸引多國遊客前來日本觀光及看比賽，來旅行放鬆心情，同時帶動到當地的安全套生意。奧運選手村內更是打得火熱，1988年南韓漢城奧運免費提供安全套，旨在預防愛滋病後，2000年悉尼奧運最初準備了7萬個安全套，最後要額外追加2萬個，2012倫敦奧運提供了15萬個，2016里約奧運更提供45萬個創新高。

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