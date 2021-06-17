鍾意睇波嘅球迷呢排就真係忙，凌晨就有歐國盃，朝早又有NBA，打到季後賽尾聲，真係場場緊張刺激。講開美國，美職聯小休一輪又開番，周末都有幾多唔錯戲碼，紐約城主場對新英倫革命周六東岸大戰，革命班波四平八穩，防守力幾好，難得強隊受讓，一定要支持。

革命上季季後賽就殺到入東岸決賽，僅輸俾哥倫布機員0:1，哥倫布機員最終拎埋總冠軍，就知革命實力喺東岸都屬前列；教練阿拿那就做過兩任美國國家隊教練，出晒名注重防守，新一季革命8場比賽拎到5勝2和1負，排東岸榜首，而且累積只失七球，都幾可靠，前線就有6呎3嘅布克沙做柱躉中鋒，前維拉中場卡利斯基爾就專心放直線，攻守都好平衡。紐約城就同曼城一樣，有中東財團背後支持，球員就好似聯合國咁，巴西、阿根廷、巴拉圭，甚至冰島外援都有，名氣就有，踢落就散修修，靠個人質素搭夠。開季7戰3勝2和2負排東岸第4，好似都唔錯，不過3場主場只拎到1勝，仲要只係大炒弱旅FC辛辛那提，唔可以作準。世界博彩公司平均值，紐約城主W只係得2.03倍，要讓平/半中水，都算可勝不穩嗰類，革命下盤好抵博。

至於中游之戰，哥倫布機員堂堂上季冠軍，不過新一季就慢熱咗啲，加上季初要踢中冠盃，搞到戰績不穩，近期已經好番好多，2連勝兼入4球，不過都只係排東岸第六，周六主場對總排名列尾三嘅芝加哥火燄，大勝冇咩問題，「讓球主客和」嘅「主勝」可取。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

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新英倫革命今季作客4戰取1勝2和1負，不敗率達75%。