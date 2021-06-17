周四荷蘭在主場2:0擊敗奧地利，全場最搶眼的球員絕對是效力燕豪芬的右翼衞杜費斯，這名25歲的後衞今場先博得12碼，而且更是連續兩場亦有士哥，加上在右路不斷疊瓦進攻，絕對是荷蘭右路威脅最大的球員。

今季在歐國盃前突然改踢三中堅的荷蘭，教練法蘭迪保亞決定派上杜費斯以及雲安荷特二人出任左右翼衞，首戰奧地利時已經表現驚人的杜費斯，今場面對奧地利繼續有高水準的演出。根據統計此役杜費斯一共交出2次關鍵傳送，僅次於全隊最多的法蘭基迪莊，而且在下半場不惜氣力地壓上進攻，亦獲得隊友當耶爾馬倫送出橫傳助攻，令到杜費斯可以連續兩場有「士哥」。

雖然杜費斯在進攻上為荷蘭帶來極大的幫助，惟此子在防守上依然有所進步，事關今仗開賽初段，杜費斯所看守的右路就成為了對方的重點打擊對象，要不是此役奧地利的進攻質素低下，相信有機會「破蛋」。

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