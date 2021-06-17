經歷了《蘋果日報》動盪的一天，深宵仍睡不着的讀者，可能會選擇觀看了荷蘭對奧地利這場歐國盃比賽。

闊別了兩屆大賽的荷蘭，出席今屆歐國盃之前，其實有不少壞消息。早於去年夏天，教練朗奴高文突然選擇「叛國」，認為巴塞隆拿的邀請比起家鄉更為重要，逼使荷蘭要找來「廢帥」法蘭迪保亞領軍，執教之初錄得4場不勝，加上後防大將華基爾雲迪積克（VVD）剛季在利物浦嚴重受傷，正選門將施利臣又因感染肺炎缺陣，種種不穩因素濃罩在橙軍身上，相信沒有太多人會看好荷蘭今屆的前景。

不過，天無絕人之路，荷蘭在今屆歐國盃分組卻抽好籤，對手只是烏克蘭、奧地利及北馬其頓，雖然賽前有球評家認為實力最高的荷蘭仍存在暗湧，但他們繼首場3:2險勝烏克蘭後，周四一戰更以2:0擊敗奧地利，成功取得了C組首名出線資格。

論表現，荷蘭今仗不算完美，雖然開賽初段已獲得12碼領先，但主將迪比全場6次埋門，竟然多達5次未能命中目標，頻頻浪費機會及浪射之下，令球隊下半場一度陷於被動。幸對手奧地利進攻質素甚差，全隊9場射門僅1次命中目標，結果荷蘭再靠新星杜費斯的入球，鎖定2:0勝局。

雖然今仗荷蘭進攻上不如去仗銳利，傳球成功率不足80%，但防守上有後防大將馬菲斯迪歷特復出，總算能保住清白之身。前線方面迪比、韋拿杜姆及高大中鋒韋格賀斯的組合今場效果不佳，但法蘭迪保亞下半場的換人收到效果，22歲新星當耶爾馬倫成功把握機會，利用速度突破對手防線送上助攻，亦為法蘭迪保亞漸漸擺脫「廢帥」之名，他的3-5-2陣式似乎讓荷蘭看到勝利的可能。

對比起法國、意大利、比利時、英格蘭、葡萄牙等列強，荷蘭可能較為遜色；對比起昔日告魯夫、雲巴士頓、洛賓、尹佩斯等名將，現時這批橙兵亦有所不及。

不過比賽還是要踢，首名出線的荷蘭，將會碰上D/E/F的小組第三名，有機會碰上「死亡F組」法德葡等對手。相信這支平民化的荷蘭，仍要繼續作出改進，才有能力與列強抗衡，如主將迪比要改善把握力，球隊亦要繼續如今仗般，改善攻強於守的問題。

但唯一肯定的是，不論未來面前的敵人有多強大，荷蘭將與我們一樣，仍會奮戰至最後一刻，但求拼盡無悔。

文：尊嘉

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